بنجلاديش تعتقل 16 من الروهينجا في حملة تستهدف مجموعة مسلحة

اعتقلت الشرطة البنجلاديشية، الأحد، 16 لاجئا على الأقل من الروهينجا، في عمليات دهم لمخيمات في دكا بعد مقتل ناشط بارز من الروهينغا مطلع الشهر الحالي.





وقال نعيم الحق المسؤول في الشرطة عن عمليات الدهم: "اعتقلنا 16 شخصا في الأيام الثلاثة الماضية في إطار عملية خاصة أطلقناها بعد اغتيال الناشط الحقوقي مهيب الله".

وأضاف: "الموقوفون غير ضالعين في مقتل مهيب الله (48 عاما)، و(ارسا) لا تنشط في المخيمات".

وقتل الناشط الحقوقي مهيب الله بالرصاص قبل 10 أيام على أيدي مسلحين مجهولين أمام مكتبه في كوتوبالونغ، أكبر مخيم لاجئين في العالم ويقع في جنوب شرق بنغلاديش.

وحملت عائلته وقادة من الروهينغا مسؤولية مقتله إلى "جيش تحرير الروهينغا في أراكان" (ارسا)، وهي مجموعة مسلحة تقف وراء هجمات على مواقع أمنية في ميانمار، معتبرين أن "تزايد شعبية مهيب الله أغضبت المجموعة"، لكن (ارسا) نفت أي ضلوع لها في مقتله.

من جهته، قال مسؤول في المجموعة الحقوقية التي ينتمي إليها مهيب الله، طالبا عدم الكشف عن اسمه إن "ارسا نشرت الرعب في المخيمات".