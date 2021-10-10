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شعبة الثروة الداجنة تكشف سبب ارتفاع أسعار البيض

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:15 م
بيض- أرشيفية
بيض- أرشيفية
كساب أحمد
كشف رشاد قرني، عضو شعبة الثروة الداجنة، أسباب الارتفاعات القياسية لأسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الاخيرة، قائلًا: "التكلفة الفعلية لإنتاج البيض 34 جنيهًا في المزرعة، ونتيجة الخلل بين آليات العرض والطلب أصبح يباع بـ52 جنيها".

 الثروة الداجنة

وأضاف "قرني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن أسعار البيض المنخفضة في رمضان، تسببت في خسائر المنتجين حيث كانت تباع الكرتونة بأقل من التكلفة، مما أدى لخروج الكثير من المنتجين من السوق، وهذا أدى لقلة العرض وزيادة الطلب، مما انعكس على ارتفاع الأسعار.


 وحول حلول الأزمة، قال عضو شعبة الثروة الداجنة: "الاقتراحات تشمل تدخل وزير الزراعة بالتعاون مع الاتحاد العام للإنتاج الداجني، لوضع ضوابط للأسعار، لأن المواطن لن يكون بوسعه تحمل تلك الأسعار لفترة طويلة لدرجة أن البيع متوقف".

الإنتاج الداجني

 ولفت إلى أن مصر لديها اكتفاء ويزيد من الإنتاج الداجني، حيث تنتج مصر أكثر مما تحتاج، مستطردًا: " في مربيين بيحجموا عن الدخول للسوق في فصل الشتاء، مما يسبب قلة المعروض بنسب تتراوح ما بين 30-35% في الفترة دي بالذات فيحدث ارتفاع في الأسعار".

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