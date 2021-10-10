أول تعليق لـ "بيج رامي" بعد فوزه بمستر أولمبيا للمرة الثانية

مستر أولمبيا

وقال "رامي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "الحمد لله إننا قدرنا نسعد الشعب المصري"، مهديا الفوز الذي حققه للرئيس عبدالفتاح السيسي واصفا إياه براعي الرياضة المصرية، نظرا لدعمه الرياضة بشكل كبير الفترة الأخيرة.



وأضاف: "كان معايا ناس كتير من مصر في الصالة، وكان في ناس كتير بتدعمني وتدعيلي وفي ضهري، ودي محبة من ربنا"، مؤكدا أن كل شخص في مكانه يستطيع أن يكون ناجحا، متابعا: "مفيش مستحيل وممكن نوصل لأي حاجة طالما في توفيق من ربنا".





بيج رامي

وتابع: "طموحي نكبر الرياضة في مصر ويكون عندنا أحداث رياضية متتالية في مصر، ولسه عايز أجيب 7 أولمبيا لمصر تاني.. أنا فخور أني مصري، ومصر بتعطينا أكتر مما نستحق".



أعرب رامي السبيعي، بطل العالم في كمال الأجسام، عن سعادته لفوزه بلقب "مستر أولمبيا" للمرة الثانية على التوالي، قائلا: "مبروك لمصر"، لافتا إلى أنه كان لديه ثقة في الله وفي الفوز.