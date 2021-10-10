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بعد الإطاحة بـ5 من قيادات الإرهابية.. باحث: الهيكل الداخلي للجماعة ينهار

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:27 م
الإرهابي إبراهيم منير
الإرهابي إبراهيم منير
كساب أحمد
علق سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، على إطاحة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بخمسة من قيادات الإرهابية الهاربين.

إبراهيم منير

وقال "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، إن إطاحة إبراهيم منير لخمسة من قيادات الجماعة الارهابية الهاربة، يتعلق بما يسمى على حد تعبيره بصراع "القمة"، حيث يختلف عن الصراع الذي نشب في يوليو الماضي، عندما تم حل مكتب تركيا من ثلاثة أشهر.

صراع قمة

ولفت إلى أن الصراع الحالي يتميز بأنه صراع قمة بين إبراهيم منير البالغ 84 عامًا ومحمود حسين 74 عامًا، مشيرًا إلى أن الجماعة تشهد فسادًا ماليًا كبيرًا نتيجة إقدام القيادات على سرقة أموال التبرعات، وشراء عقارات وفتح حسابات بأسمائهم الشخصية.

 وأشار إلى أن الهيكل الداخلي للجماعة ينهار حرفيًا، حيث أن فكرة التماسك الداخلي التي روجوا لها على مدار عمر الجماعة انتهت، مستطردًا: "الانقسام لم يكن بهذه الحدة على مستوى تاريخ الجماعة الانشقاقات حدثت بالفعل في وقت سابق، لكن لم تكن بتلك الحدة الحالية، ولا العمق ولا أن تمس القيادات في القمة".

الكلمات المفتاحية

سامح عيد تركيا الجماعة الإرهابية الإخوان إبراهيم منير

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