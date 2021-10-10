مفيد عاشور يكشف حقيقه شطبه من النقابة عبر "فيسبوك"

أوضح الفنان مفيد عاشور، حقيقية خبر صدور قرار من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي بشطبه من النقابة هو وأعضاء لجنة تحكيم مهرجان المسرح القومي بدورته الـ14 وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،





كتب مفيد عاشور معلقا : إلحاقا ببوست سابق قد قمت بحذفه اتصل بي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأبلغني أنه حدث سوء فهم، وأنه لم يقل للزميل سيد محمد علىي ما أبلغني به من شطب أنا وأعضاء لجنة التحكيم، ولذلك وجب التنويه"





يذكر أن هناك شائعات قد انتشرت وتداولت حول أن الدكتور أشرف زكي أصدر قرارًا بشطب اسمه من نقابة المهن التمثيلية، مساء أمس عقب حفل ختام مهرجان المسرح القومي في دورته الـ14.