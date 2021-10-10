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استشاري أنف وأذن يحذر من كتم العطس: "منصحش حد يعمل كده"

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:30 م
العطس
العطس
هدى عبدالرازق
قال الدكتور آدم محمد آدم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، إن العطس مهم جدا ويحدث عندما يكون هناك تهيج لأطراف الأعصاب فتصدر إشارات لمركز العطس، معلقا: "العطسة بتخرج بسرعة 600 ميل في الساعة".

العطس
وحذر "آدم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، من كتم العطسة، قائلا: "دي مناورة كبيرة منصحش حد يكتمها"، منوها إلى أن تكرار كتم العطسة قد يؤدي إلى إحمرار العين، وتهتك عضلات سقف الحلق، فضلا عن تأثر طبلة الأذن.

العطس عملية ميكانيكية
وأوضح أن العطس عملية ميكانيكية طبيعية ولا يجب كتمها وقد تكون لطرد جسم غريب داخل الأنف، ويمكن وضع منديل على الأنف أثناء العطس، وتكثر مرات العطس عند إصابة الشخص بالحساسية.

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