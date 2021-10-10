الأهلي ينهي أزمة نجمه





توصّل أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، لاتفاق مبدئي مع النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحل أزمة الأخير خلال الفترة المقبلة.





الأهلي ينهي أزمة أجاي





واستقر اللاعب النيجيري على الحصول على 50% من مستحقاته مقابل فسخ العقد بالتراضي، والرحيل في يناير المقبل.





ومنح الأهلي أجاي 220 ألف دولار خلال الأيام الماضية، تجنبا لتقدم اللاعب بأي شكوى بسبب عدم حصوله على مستحقاته.





ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.



