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روائي: السيسي أعطى إشارة البدء لإنتاج أفلام عن انتصارات أكتوبر (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:32 م
حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
كساب أحمد
قال الكاتب والروائي هشام يحيى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق إشارة بدء بكثرة الأعمال الفنية التى تتحدث عن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973 المجيدة، خلال الندوة التثقيفية التي حضرها مؤخرًا، بدليل فيلم “الممر” ومسلسل “الاختيار 1، والاختيار2”، متسائلًا: “هل الفن منح انتصارات أكتوبر حقها الطبيعي من الأعمال الفنية؟”.

حرب أكتوبر 
وأضاف "يحيى"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الفن لم يظلم انتصارات أكتوبر ولكنه لم يعطيها ما تستحقه من أعمال تُخلد عبر التاريخ وتحكي كيف انتصر جنود مصر البواسل في حرب أكتوبر، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف يستحقون عشرات الأفلام.

أعمال فنية عن أكتوبر 
وتابع: “كل ما حدث في حرب أكتوبر وانتصاره العظيم وحرب الاستزاف لُخص فنيًا في فيلم وسهرة ومسلسل”، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر يوجد بها من الملاحم الكثير والكثير، موضحًا أن السينما العالمية سبقتنا بمراحل في مسألة الحروب وليست الحروب عادة تكون عسكرية؛ ولكن هناك قصص حب من قلب الحرب نفسها ومن هذه الأفلام الرائعة من قلب حرب أكتوبر فيلم “أبناء الصمت”.


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ذكرى أكتوبر حرب أكتوبر السيسي أعمال فنية عن أكتوبر

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