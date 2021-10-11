يستهدف نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي، التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد الاستحواذ على ملكيته كاملة من جانب اتحاد يتقدمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي.





نيوكاسل يتحرك لضم مهاجم باريس سان جيرمان





وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فإن إدارة نيوكاسل تستهدف ضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.





وأشارت الصحيفة إلى أنه سيكون بإمكان الإدارة الجديدة لنادي نيوكاسل إنفاق أكثر من 200 مليون إسترليني لتعزير صفوف الفريق خلال السنوات الثلاث المقبلة، دون انتهاك قواعد اللعب النظيف.





3 صفقات نارية على رادار نيوكاسل





ويستهدف نيوكاسل يونايتد أيضًا التعاقد مع الأوروجوائي إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد، والبرازيلي فيليب كوتينيو جناح برشلونة.





ويحتل نادي نيوكاسل المركز 19 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري، بعد 7 جولات برصيد 3 نقاط.



