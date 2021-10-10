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الصحة: نجحنا في تطعيم طلبة الجامعات والعاملين بالمدارس (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:33 م
أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة
أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة
شيماء حسن
قال أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي والتربية والتعليم وكذلك طلبة الجامعات من أجل التمتع بعام دراسي منتظم على غرار ما كان موجود قبل جائحة فيروس كورونا.

مستشار وزيرة الصحة
وأضاف "صلاح" في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "الصدى" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد أنه حتى الآن تم الانتهاء من تطعيم مليون و400 ألف طالب جامعي، بالإضافة إلى أكثر من مليون و100 ألف عامل بالتربية والتعليم.

التطعيم بلقاح كورونا 
وتابع: "حققنا نجاحا كبيرا في تطعيم طلبة الجامعة لتأمين دخول الطلاب العام الدراسي الجديد، وتم استحداث خانتين إضافيتين سواء طالب جامعي أو من العاملين بالجامعات والتربية والتعليم من أجل أن يكون لهم الأولوية في إرسال الرسالة في نفس يوم التسجيل لتلقي اللقاح في اليوم التالي مباشرة".

واستطرد: "لا يستطيع أي أحد الدخول إلى أي مصلحة حكومية إلا وهو معه شهادة الحصول على التطعيم"، مؤكدًا أن متوسط التسجيل اليومي على موقع تلقي لقاح كورونا يتراوح بين 200 و250 ألف شخص وإجمالي من سجلوا لتلقي اللقاح وصل إلى 19.3 مليون مواطن.

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