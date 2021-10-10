Advertisements

خبيرة تغذية: العلاج العشبي الأفضل على الإطلاق لخفض الوزن (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:34 م
سمنة-أرشيفية
سمنة-أرشيفية
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة عندما يتبع نظام غذائي معين لخفض الوزن يفقد نضارته، ولهذا فهناك ضرورة لتناول بعض الفيتامينات، وشرب القهوة الخضراء التي تساعد على التخلص من الدهون الثلاثية التي من الصعب التخلص منها.
 
التغذية العلاجية
وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن هناك ضرورة للعمل على التخلص من الدهون الثلاثية في البداية خوفًا من حدوث ثبات وزن مع اتباع نظام غذائي معين، مشيرة إلى أن الجسم في البداية يتخلص من الدهون السهلة "الأحادية والثنائية"، ويأخذ بعض الوقت في التخلص من الدهون الصعبة "الثلاثية" التي تتراكم على مدى طويل.

العلاج العشبي 
 وأضافت أن الله عز وجل لم يخلق داء إلا وخلق له دواء، مشيرة إلى أن العلاج العشبي هو الأفضل على الإطلاق لعلاج زيادة الوزن، ولا يجب اللجوء إلى العلاج الكيميائي حتى إذا كان يقوم بخفض الوزن أسرع، لأن له أضرار كثيرة على صحة الجسم.


الكلمات المفتاحية

مرض السمنة دعاء سهيل خفض الوزن العلاج العشبي التغذية العلاجية

أخبار تهمك

عاجل.. أويارازبال يشعل "سان سيرو" بهدف رائع أمام الديوك (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة عن حادث سقوط ميكروباص من كوبري الساحل (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موقف محمود طاهر من انتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

منذ ساعة الا ربع

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي ينهي أزمة نجمه

منذ ساعة و 13 دقيقة

برشلونة يحسم مصير صفقة هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن "سيسيه"

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

خبيرة تغذية: الخسارة في الوزن مكسب في الصحة

خبيرة تغذية تكشف عن أسهل الطرق لتقوية المناعة

خبيرة تغذية تكشف عن مكونات وجبة الافطار المثالية في رمضان

خبيرة تغذية: الخضار يقوي الجهاز المناعي للجسم ضد كورونا (فيديو)

خبيرة تغذية: 49% من الشعب المصري يعانون من مرض السمنة (فيديو)

خبيرة تغذية تكشف عن طريقة تفتيت الدهون الثلاثية (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

08:56 م

الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

11:59 م

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements