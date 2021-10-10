خبيرة تغذية: العلاج العشبي الأفضل على الإطلاق لخفض الوزن (فيديو)



التغذية العلاجية

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن هناك ضرورة للعمل على التخلص من الدهون الثلاثية في البداية خوفًا من حدوث ثبات وزن مع اتباع نظام غذائي معين، مشيرة إلى أن الجسم في البداية يتخلص من الدهون السهلة "الأحادية والثنائية"، ويأخذ بعض الوقت في التخلص من الدهون الصعبة "الثلاثية" التي تتراكم على مدى طويل.



العلاج العشبي

وأضافت أن الله عز وجل لم يخلق داء إلا وخلق له دواء، مشيرة إلى أن العلاج العشبي هو الأفضل على الإطلاق لعلاج زيادة الوزن، ولا يجب اللجوء إلى العلاج الكيميائي حتى إذا كان يقوم بخفض الوزن أسرع، لأن له أضرار كثيرة على صحة الجسم.







قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة عندما يتبع نظام غذائي معين لخفض الوزن يفقد نضارته، ولهذا فهناك ضرورة لتناول بعض الفيتامينات، وشرب القهوة الخضراء التي تساعد على التخلص من الدهون الثلاثية التي من الصعب التخلص منها.