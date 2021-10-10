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بسنت شوقي تخطف أنظار متابعيها بأحدث ظهور

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:37 م
بسنت شوقي
بسنت شوقي
الفجر الفني
خطفت الفنانة الشابة بسنت شوقي أنظار متابعيها بأحدث إطلالة عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت بسنت شوقي مرتدية ، فستان أنيق، واستخدمت المكياج الناعم الذي أبرز جمالها، وتركت شعرها منسدلا على أكتافها بطريقة انسيابية.


يذكر أن بسنت شوقي قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال" مع غادة عبد الرازق، شريف سلامة، مي سليم وغيرهم من النجوم ،من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.

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