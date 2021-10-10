Advertisements

الصحة: إرسال 6.5 مليون رسالة لتلقي لقاح كورونا خلال 10 أيام (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:44 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
شيماء حسن
رد أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، على ما تردد بشأن تأخر إرسال الرسائل لبعض المسجلين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاحات، قائلًا: "هذه المشكلة انتهت وخلال الـ10 أيام الماضية تم إرسال 6.5 مليون رسالة لتلقي اللقاح".

مستشار وزيرة الصحة
وقال "صلاح" في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "الصدى" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن مصر انتبهت مبكرًا إلى أهمية توفير إنتاج خاص بها من اللقاحات لتسريع وتيرة اللقاحات وهو ما حدث بعد الاتفاق مع شركة سينوفاك الصينية.

وأضاف: "وفي القريب العاجل سيكون هناك إنتاج آخر للقاح آخر ليتم تصنيعه في مصر وهذا كان طفرة وفر لنا عدد كبير من الجرعات، وتم الانتهاء بالفعل من إرسال رسائل إلى 90% ممن قاموا بالتسجيل والذي وصل إلى 19.3 مليون مواطن تم إرسال رسالة إلى أكثر من 18 مليون".

توجيهات وزيرة الصحة
وأشار إلى أن هناك توجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن تسريع باقي إرسال الرسائل لكل المواطنين الذين قاموا بالتسجيل، موضحًا أنه حتى الآن تم تطعيم أكثر من 21 مليون جرعة حتى هذه اللحظة.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة لقاح كورونا كورونا الصحة

أخبار تهمك

تعرف على موقف محمود طاهر من انتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينهي أزمة نجمه

منذ ساعة و 11 دقيقة

الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

منذ 42 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أويارازبال يشعل "سان سيرو" بهدف رائع أمام الديوك (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن "سيسيه"

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحسم مصير صفقة هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة عن حادث سقوط ميكروباص من كوبري الساحل (فيديو)

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

"الصحة": قوائم الانتظار سبب تأخر وصول الرسائل للمسلجين لتلقي اللقاح

الصحة تكشف عدد المسجلين لتلقي لقاحات فيروس كورونا

هل هناك جرعة ثالثة للقاح "سينوفارم"؟.. "الصحة" تجيب

الصحة: إرسال مليون و500 رسالة الأسبوع المقبل لتحديد ميعاد اللقاح

"الصحة": تخصيص رقم واتساب لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين عن لقاحات كورونا

الصحة تكشف مدة الانتظار في حالة الإصابة بفيروس كورونا قبل تلقي اللقاح

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

08:56 م

الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

11:59 م

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements