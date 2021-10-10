الصحة: إرسال 6.5 مليون رسالة لتلقي لقاح كورونا خلال 10 أيام (فيديو)

رد أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، على ما تردد بشأن تأخر إرسال الرسائل لبعض المسجلين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاحات، قائلًا: "هذه المشكلة انتهت وخلال الـ10 أيام الماضية تم إرسال 6.5 مليون رسالة لتلقي اللقاح".



مستشار وزيرة الصحة

وقال "صلاح" في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "الصدى" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن مصر انتبهت مبكرًا إلى أهمية توفير إنتاج خاص بها من اللقاحات لتسريع وتيرة اللقاحات وهو ما حدث بعد الاتفاق مع شركة سينوفاك الصينية.



وأضاف: "وفي القريب العاجل سيكون هناك إنتاج آخر للقاح آخر ليتم تصنيعه في مصر وهذا كان طفرة وفر لنا عدد كبير من الجرعات، وتم الانتهاء بالفعل من إرسال رسائل إلى 90% ممن قاموا بالتسجيل والذي وصل إلى 19.3 مليون مواطن تم إرسال رسالة إلى أكثر من 18 مليون".



توجيهات وزيرة الصحة

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن تسريع باقي إرسال الرسائل لكل المواطنين الذين قاموا بالتسجيل، موضحًا أنه حتى الآن تم تطعيم أكثر من 21 مليون جرعة حتى هذه اللحظة.



