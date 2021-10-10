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تبون: لن نلجأ للاستدانة لأنها انتحار سياسي للجزائر

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
وكالات

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التأكيد على رفض بلاده اللجوء إلى الاستدانة، مؤكدا أنها انتحار سياسي للبلاد.

 

وفي لقائه الدوري مع وسائل إعلام، قال الرئيس تبون: "صندوق النقد الدولي يسطر لنا طريق اللجوء إلى الاستدانة، لكننا لن نلجأ إليها".

 

وأضاف تبون أن كل الدول التي تستعين بصندوق النقد الدولي يطلبون منها إصلاحات هيكلية للاقتصاد، وهذا غير مناسب للجزائر.

 

وأكد الرئيس أن مداخيل البلاد تكفي للاستيراد إلى نهاية 2022 من دون المساس باحتياطي الصرف.

 

واختتم رئيس الجمهورية تصريحاته بالقول إن "الاقتصاد علم اجتماعي وليس علما دقيقا، وما يطبق في دول أخرى لن يكون قابلا للتطبيق في بلادنا بالضرورة".

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تبون الجزائر استدانة

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