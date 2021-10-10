"المصل واللقاح": اقتربنا من ذروة الموجة الرابعة لكورونا في مصر (فيديو)

متحور دلتا

وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أن متحور دلتا هو الفيروس السائد على مستوى العالم الآن، ويتميز بسرعته في الانتشار ويصيب الأطفال والشباب بنسبة مرتفعة عن الموجات المرتفعة، حيث يمكن أن يصاب طفل رضيع بفيروس كورونا.





نزلات البرد

وأضاف أن أعراض الإصابة بمتحور دلتا متفاوتة تماما و80% منها بسيطة، منوها بأن كورونا يأتي بأعراض بسيطة حاليا تشبه نزلات البرد، وهو ما يمثل خطورة، حيث تصاب الأسرة كاملة بالعدوى، معلقا: "إصابات بالحجم العائلي"، محذرا من الاستهتار بنزلات البرد.



وشدد على أهمية تناول ذوي الطلاب الحصول على لقاح كورونا، موضحا أن متلقي اللقاح قد لا يصاب بالعدوى وإذا أصيب لا يتعرض لمضاعفات شديدة والأعراض تكون خفيفة.



قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن مصر اقتربت من فترة الذروة للموجة الرابعة، حيث أن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.