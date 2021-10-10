Advertisements

"المصل واللقاح": اقتربنا من ذروة الموجة الرابعة لكورونا في مصر (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:55 م
الموجة الرابعة لكورونا
الموجة الرابعة لكورونا
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن مصر اقتربت من فترة الذروة للموجة الرابعة، حيث أن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
 
متحور دلتا  
وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أن متحور دلتا هو الفيروس السائد على مستوى العالم الآن، ويتميز بسرعته في الانتشار ويصيب الأطفال والشباب بنسبة مرتفعة عن الموجات المرتفعة، حيث يمكن أن يصاب طفل رضيع بفيروس كورونا.

نزلات البرد 
وأضاف أن أعراض الإصابة بمتحور دلتا متفاوتة تماما و80% منها بسيطة، منوها بأن كورونا يأتي بأعراض بسيطة حاليا تشبه نزلات البرد، وهو ما يمثل خطورة، حيث تصاب الأسرة كاملة بالعدوى، معلقا: "إصابات بالحجم العائلي"، محذرا من الاستهتار بنزلات البرد.

وشدد على أهمية تناول ذوي الطلاب الحصول على لقاح كورونا، موضحا أن متلقي اللقاح قد لا يصاب بالعدوى وإذا أصيب لا يتعرض لمضاعفات شديدة والأعراض تكون خفيفة.

الكلمات المفتاحية

هيئة المصل واللقاح كورونا الموجه الرابعة المصل واللقاح

أخبار تهمك

تعرف على موقف محمود طاهر من انتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة عن حادث سقوط ميكروباص من كوبري الساحل (فيديو)

منذ ثلث ساعة

برشلونة يحسم مصير صفقة هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أويارازبال يشعل "سان سيرو" بهدف رائع أمام الديوك (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن "سيسيه"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينهي أزمة نجمه

منذ ساعة و 11 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

عمرو أديب يصدم المصريين بشأن متحور دلتا

بعد ظهور متحور دلتا في مصر.. هذه أبرز التحذيرات والنصائح لمواجهة الفيروس

تفاصيل أعراض أول إصابة بمتحور "دلتا بلس" في مصر

توضيح عاجل من "المصل واللقاح" بشأن سلالة دلتا بلس

المصل واللقاح: تعاملوا مع دور البرد في سبتمبر على أنه "كورونا" (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

08:56 م

الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

11:59 م

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements