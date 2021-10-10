الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

كشف حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر، حقيقة وجود أزمة بين الحارس وعصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني.









وأكد حازم الحديدي في تصريحات إعلامية مع الاعلامي سيف زاهر: أنه لايوجد أي أزمة بين محمد الشناوي وعصام الحضري.









وقال حازم الحديدي: أنه ينتمي فوز منتخب مصر الأول على نظيره، منتخب ليبيا، من أجل حسم صدارة جدول ترتيب المجموعة.









وتابع: عصام الحضري ليس ناقص تاريخ حتي يتم إضافة مع منتخب مصر، وان مصلحة فقط تألق محمد الشناوي مع منتخب مصر.









وأختتم: أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعسي خلال الوقت الحالي الصعود بمنتخب مصر إلي نهائيات كأس العالم.