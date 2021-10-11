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هتك عرض وتحرش ومحاولة اغتصاب.. إحالة الفنان شادي خلف للمحكمة الجنائية

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:03 ص
شادي خلف
شادي خلف
منار أشرف داود
أحالة الفنان شادي خلف إلى المحكمة الجنائية،وذلك بسبب اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالإجبار داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.

. ووجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها

ويذكر أن شادي نبيل سليمان خلف، 42 سنة، ممثل ومدرب تمثيل بأستديو ذات، وهو نجل الشاعر نبيل سليمان خلف، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد

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