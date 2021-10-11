الصحة: جميع لقاحات كورونا موجودة في مصر.. و"موديرنا" بالطريق (فيديو)

قال أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه تم توفير جميع لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في مصر بعد وصول جرعات من لقاح فايزر، مشيرًا إلى أن جرعات من لقاح موديرنا في طريقها إلى مصر.



وأضاف "صلاح" في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "الصدى" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه تم توفير جميع أنواع اللقاحات ونوع اللقاح الأفضل يحده الطبيب بناء على التاريخ المرضي لمتلقي اللقاحات.



وتابع: "نهدف إلى الوصول للمناعة المجتمعية من خلال تطعيم 70 مليون مصري"، مشيرًا إلى أنه كان هناك إجراءات استثنائية من أجل سرعة تلقيح المسافرين بتوفير أكثر من 170 مركز لتلقي اللقاحات وقائمة الانتظار لهؤلاء المسافرين وصلت إلى الصفر.



وناشد مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح خاصة أن اللقاحات آمنة وهي السبيل من أجل كسر حلقة الإصابة بالفيروس.