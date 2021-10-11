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عمرو أديب يفجر مفاجأة عن حادث سقوط ميكروباص من كوبري الساحل (فيديو)

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:20 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل، قائلا: "حادثة مؤلمة وغريبة"، مشيرا إلى أن الميكروباص لم يطفو حتى الآن.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك شهود عيان بمنطقة الحادث يقولون "مفيش ميكروباص وقع أصلا"، ولكن سور الكوبري مكسور، مضيفا: "محدش فاهم الميكروباص وقع أو لم يسقط".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "طب لو الميكروباص سقط هو فين، ولو في ناس ماتت هما فين"، لافتا إلى أن كل الأجهزة المعنية بالتعامل مع الواقعة موجودة في موقع الحادث من غطاسين والغواصين والانقاذ النهري يبحثون عن الميكروباص.

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