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بونتيس: كيروش يملك تاريخا كبيرا.. ولم اتواصل معه منذ فترة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:27 ص
كيروش
كيروش
أكد البرتغالي ليونيل بونتيس المدير الفني الأسبق لفريق سبورتنج لشبونة أنه لم يسبق له وأن تحدث مع مواطنه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني منذ فترة.

وقال بونتيس عبر برنامج البريمو بقناة ten إن كيروش مدرب كبير ويملك تاريخاً مميزا وحافلا بالنجاحات وأشار إلى أن المنتخب الإسباني كان افضل من فرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية رغم الخسارة.

وأكد أن المنتخب الفرنسي يملك مجموعة من اللاعبين الكبار القادرين على صناعة الفارق.

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منتخب مصر كيروش تصفيات المونديال

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