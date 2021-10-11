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نائب وزير التعليم: قسمنا طلاب المدارس على فترتين من أجل تقليل الكثافات

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 05:32 ص
مدرسة عسكرية
مدرسة عسكرية
داليا الحسين
قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد طلاب الصف الأول الابتدائي 2 مليون طفل، وعدد الطلاب في التعليم الأساسي وصل إلى 24 مليون طالب وطالبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي" أنه يوجد 800 ألف طالب زيادة سنوية في المدارس.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم: "وجهنا بتقسم الطلاب إلى فترتين لتقليل الكثافات في الفصول التي تعاني من الكثافات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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