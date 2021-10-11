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بعد تعديه على أحد معجبيه.. إخلاء سبيل حمو بيكا وحارسه بكفالة 5 آلاف جنيه

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:29 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
دينا حسن- محمد رجب
أخلت نيابة العامرية أول بالإسكندرية سبيل مغني المهرجانات"حمو بيكا"، وسامح أوسكار، في واقعة التعدي على الأخير، بكفالة ٥ آلاف جنية لكل منهما، وذلك على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة استمرار حبس البودي جارد الخاص بـ"حمو بيكا" واتهامهما بالتعدي على الشاب بالضرب بمحطة بنزين بالكيلو 21 غربي الإسكندرية.

وبدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغًا من المدعو "سامح.م.ال" 38 عامًا والشهير بسامح أوسكار، صاحب محل، يتهم "حمو بيكا" بالتعدي عليه بالضرب.

وقرَّر المجني عليه في أقواله بالمحضر، أنه أثناء تواجده بمحطة وقود لتموين سيارته بالكيلو 21 طريق "الإسكندرية- مطروح" الساحلي، شاهد المطرب حمو بيكا، وأنه حاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعونه ويعتدون عليه بالضرب، وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول.

ووفقًا للمحضر المحرَّر بالواقعة، أضاف المجني عليه أنه عند معاتبته للبودي جارد قام حمو بيكا بالتعدي عليّه بالضرب أيضًا محدثًا إصابته".

وتسلمت النيابة العامة التقرير الطبي للمجني عليه والذي أظهر إصابته بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات.

تحرَّر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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محافظة الاسكندرية حمو بيكا اخبار مصر اخبار الحوادث

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