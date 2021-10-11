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موعد مباراة نابولي المقبلة في الدوري الإيطالي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:29 ص
نابولي
نابولي
ريهام عبد المحسن
يترقب عشاق ومحبي الكرة الإيطالية مباراة نابولي وتورينو في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موعد مباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة نابولي وتورينو يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 على ملعب دييغو ارماندو مارادونا معقل نابولي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

موقف نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي

يحتل نابولي صدارة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 21 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز فيهم جميعا ويطمح نابولي في التتويج بلقب الكالتشيو من أجل إسعاد جماهيره في الموسم الحالي بالإضافة إلى المشاركة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في حين يحتل تورينو المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 8 نقاط حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين وخسر 3 مباريات ويسعى تورينو للبقاء في الدوري وخطف أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

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نابولي موعد مباراة نابولي الدوري الايطالي

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