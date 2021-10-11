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موعد مباراة مصر ضد ليبيا اليوم الاثنين في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:30 ص
مصر
مصر
محمد الدمتناوي
يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب ليبيا، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره منتخب ليبيا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا تصفيات كأس العالم

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