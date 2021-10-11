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علا رشدي تكشف تجربتها مع أولادها في الدراسة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:58 ص
علا رشدي
علا رشدي
ولاء عبد الناصر
حلت الفنانة علا رشدى، ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، والمذاع على قناة ON.


كشفت علا رشديي عن معاناتها في تجربة التعليم "أون لاين"، أثناء العام الدراسى السابق قائلة: "كانت مأساة والعيال كانت قاعدة ولم يتعودوا على هذا النظام غير آخر السنة الدراسية لما خلصت".


وتابعت: "بنتي كانت معتمدة على نفسها، لكن ابني كان لازم أقعد معاه متذنبة جنبه ويقولي خليكي جمبي ما تتحركيش وكنت بعدي عادي قدام الكاميرا بالبيجامة".


وأضافت: "أولادى سعداء بعودة الدراسة للقاء أصدقائهم والمرح واللعب مجددا ولكنه تعودوا على ارتداء الكمامات طول الوقت وده إحساس وحش انهما يفضلوا بيها في الفصول طول اليوم وبيقلعوها شوية في الفسحة يتنفسوا".

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