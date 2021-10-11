حنان شوقي: "مبحبش محمد رمضان ومستحيل أشاركه عمل فني"

صرحت الفنانة حنان شوقي إنها لاتحب أفعال الفنان محمد رمضان، مشيرة أنها لا تتابع أعماله، ومن المستحيل أن تشاركه في عمل فني"



وكشفت خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامجها المذاع عبر قناة النهار، بعد تخييرها بين محمد رمضان وكريم عبد العزيز من حيث أحقية الحصول على لقب نمبر وان، لترد مسرعة : كريم عبد العزيز طبعًا، في رمضان شعرت أن نور الشريف وأحمد زكي لم يموتوا،شعرت أنه شال الوسط الفني على إيده وأن الوسط الفني تقيل".



وأضافت : "لا أتابع محمد رمضان ولا أحب أتابعه، لا أستطيع أن أتابع شخصًا غير صادق، مع أنه لديه كارزما، لأنه طول الوقت بيمثل مثل أحمد زكي حتى بلعان الريق".



وأوضحت شوقي قائلة : لا أحب البني آدم الذي يجور على حق شخص ويأخذ بند على السوشيال ميديا، ويضيع حياة بني آدم ويضيع كيان شخص طول الوقت عايش فيه، وذلك في إشارة منها لأزمته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر".



واختتمت كلامها :"مش فنان ،الفن أرقى شيء في الوجود، مش هشتغل معاه حتى لو أعطاني ملايين، هو من فعل ذلك بنفسه، صعبان عليا بسبب غروره، أحيانًا المادة حينما تزيد النفس بتلعب مع البني آدم وتبدل صاحبها".



يذكر أن محمد رمضان قد تم الحكم ضده لصالح الطيار الراحل أشرف ابو اليسر في واقعة الطائرة حتي رحل الطيار أشرف أبو اليسر أثر وعكة صحية.