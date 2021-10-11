بهذه الكلمات.. ندى بسيوني تهنيء بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا



وتوج بيج رامي بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، وذلك للمرة الثانية على التوالي في مسيرته الاحترافية، بعدما حصد اللقب في العام الماضي 2020، وذلك عقب نهاية منافسات النهائي الذي أقيم امس في مدينة أورلاندو الأمريكية، التي تقع في ولاية فلوريدا.

حرصت الفنانة ندى بسيونى، على تهنئة البطا بيج رامى بعد فوزه ببطولة مستر أوليمبيا 2021، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت صورة له من خلال حسابة التشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”، وكتبت ندى بسيونى “ مبروووك بيج رامي ‏مستر أوليمبيا مرتين ورا بعض .. مبرووك لمصر واهالي كفر الشيخ .