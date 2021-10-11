Advertisements

بهذه الكلمات.. ندى بسيوني تهنيء بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 01:23 ص
بيج رامي
بيج رامي
ولاء عبد الناصر
حرصت الفنانة ندى بسيونى، على تهنئة البطا بيج رامى بعد فوزه ببطولة مستر أوليمبيا 2021، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت صورة له من خلال حسابة التشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”، وكتبت ندى بسيونى “ مبروووك بيج رامي ‏مستر أوليمبيا مرتين ورا بعض .. مبرووك لمصر واهالي كفر الشيخ .

وتوج بيج رامي بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، وذلك للمرة الثانية على التوالي في مسيرته الاحترافية، بعدما حصد اللقب في العام الماضي 2020، وذلك عقب نهاية منافسات النهائي الذي أقيم امس في مدينة أورلاندو الأمريكية، التي تقع في ولاية فلوريدا.

أخبار تهمك

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة عن حادث سقوط ميكروباص من كوبري الساحل (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 5 ساعات

أشرف زكي يتواصل مع أسرة شادي خلف

منذ ثلث ساعة

تعرف على موقف محمود طاهر من انتخابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أويارازبال يشعل "سان سيرو" بهدف رائع أمام الديوك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي ينهي أزمة نجمه

منذ ساعتين و 41 دقيقة

برشلونة يحسم مصير صفقة هالاند

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

08:56 م

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

06:36 م

الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

11:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements