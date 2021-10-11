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"أديب" عن واقعة مدرسة عمر مكرم بالإسكندرية: "مصعبتش عليا الأم" (فيديو)

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:30 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة ضياع أطفال من والدتهم بسبب اهمال من موظفي مدرسة عمر مكرم بالإسكندرية، قائلا: "أنا مصعبش عليا الأم.. صعب عيالها الصغيرين اللي كانوا في حالة فزع غير طبيعي".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لابد من تغيير بعض عاداتنا وأي ولي أمر يواجه مشكلة في مدرسة أبنائه عليه أن يتواصل مع مدير المدرسة وأمن المدرسة أولا، مضيفا: "أنا بعذر الأم".

وقال إن اليوم الدراسي الأول كان صعبا وقد يكون به تحديات، ولكن الصورة العامة كانت جيدة، مضيفا: "لما تكون الدنيا زحمة نشيل بعض، ونستحمل بعض، الحجم مش قليل"، مقترحا أنه يمكن أن يجلس الطلاب داخل الفصل وفقا للحروف الأبجدية أو التفوق، بحيث يدخل الطفل الفصل يجد اسمه مكتوب على الديسك.

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