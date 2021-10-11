"الإسكان": حصلنا على أكبر برنامج تمويل عقاري في العالم من النقد الدولي

قالت المهندس مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن شروط الصندوق لتوفير شقق جاذبة جدًا للمواطنين، مشيرة إلى أن الاقبال فاق التوقعات في الكثير من الأماكن، معقبًا: "الناس اللي مقدمة أكثر من الشقق المطروحة، وهذا يعني ان الشروط أصبحت مناسبة أكبر للمواطنين"



وتابعت "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن المواطنين حريصون على حجز الوحدات السكنة الخاصة بصندوق الاسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الصندوق حصل على أكبر برنامج تمويل سكني في العالم من النقد الدولي، حيث حصل على 1.3 مليار دولار على مدار الـ10 سنوات الماضية، وهذا يعتبر قصة نجاح غير متكررة.



ولفتت إلى أن الأوليات في حجز الوحدات السكنة تتمثل في المتزوج الذي يعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب، معقبة:" اي المتوقع أن جميع المتزوجين ويعول سيحصل على وحدات سكنية".

