مصانع التغذية المدرسية: 13.2 مليون تلميذ سيستفيد من الوجبات (فيديو)

كشف صلاح حمزة، المشرف على مصانع التغذية المدرسية، التفاصيل المتعلقة بالوجبة المدرسية التي سيتم توزيعها على طلبة المدارس من سن 4 إلى 12 عامًا.



وقال "حمزة" في حواره ببرنامج "آخر ساعة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "هنخاطب التلاميذ من أربع سنين إلى 12 سنة وسيتم توزيعها على الطلبة وفق عامل السن والحالة الصحية وذلك بعد عمل بطاقة تعريف بالسن والحالة الصحية لكل طالب".



وأشار إلى أنه تم رصد 3 أمراض منتشرة بين الأطفال، موضحًا أنه سيستفيد من هذه الوجبات المدرسية ما يقرب من 13 مليون و200 مليون تلميذ بتكلفة تصل إلى 8 مليار جنيه سنويًا والتي تم رفعها من 2.2 مليار جنيه، حيث تصل تكلفة الوجبة الغذائية إلى أكثر من 644 على مدار السنة وتكلفتها اليومية من 6 إلى 7 جنيهات.

