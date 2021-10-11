راعي "بيج رامي": مشاعرنا بالفوز لا توصف.. و"مفيش مستحيل" (فيديو)

وأشار "قرطام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم يبذلون جهد ومال كبير للوصول إلى هذه المرحلة ولكن عند مقارنتهم بالهدف المطلوب ستجده ضئيل جدا، مضيفا أن "بيج رامي" نموذج يجب أن نفتخر به.





وأضاف أن الدولة تدعم الرياضة والرياضيين بشكل كبير خلال السنوات الماضية، متابعا: "بدأنا ننافس بأبطالنا في بطولات عالمية"، حيث هناك خطوات يتم اتخاذها على مدار الأربعة سنوات الماضية لتطوير الرياضة.





وأوضح أنهم مضوا عقد مع "مستر أولمبيا" لعمل "أولمبيا مصر" ومن يفوز فيها يتأهل مباشر لأولمبيا أمريكا في العام التالي بشكل مباشر، مضيفا: "اللي يبص على مصر يعرف أن مفيش مستحيل".





وداعبه الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "لما بتختلف مع بيج رامي بتعمل ايه"، فرد "قرطام" ضاحكا: "بضطر أجري".



قال إسلام قرطام، راعي "بيج رامي" بطل العالم في كمال الأجسام، إن مشاعر السعادة بفوز "بيج رامي" بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي لا توصف.