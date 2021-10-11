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يوسف الحسيني: ما قامت به إثيوبيا تجاه مصر كارثة (فيديو)

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:56 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن زيارة رئيس جنوب السودان سلفا كير لمصر، كانت مهمة جدًا على كافة الاصعدة،سواء في علاقة مصر بإفريقيا بشكل عام، أو بالعمق الاستراتيجي للدولة المصرية.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، ان أديس أبابا قامت بالترويج لمصر بصورة سيئة، من خلال الحديث على أن مصر تتعالى على الأفرقة، وتتحدث بان مصر تعمل على إعادة الاستعمار الأبيض للقارة السمراء، معقبًا: "الترويج لمصر بشكل سيء جزء من الكارثة اللي عملوها الأثيوبيين.. استعمار أبيض إيه، دا أحنا أولاد نفس القارة، وكنا مستعمرين".

ولفت إلى أن مصر حريصة على دعم الدول الإفريقية في كافة المجالات، وهذا واضح من خلال إرسال مصر مساعدات إنسانية للدول الأفريقية في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال الفترة الأخيرة على بناء علاقات متينة مع الدول الأفريقية.

الكلمات المفتاحية

يوسف الحسيني سد النهضة اخبار مصر اثيوبيا

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