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نجل شمس البارودي لمروجي شائعة خلعها للحجاب: "إنت مالك تقلعه ولا تلبسه"

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 01:35 ص
عمر حسن يوسف
عمر حسن يوسف
آيه عبد العزيز
علق عمر حسن يوسف نجل الفنانة شمس البارودي على منتقدي شائعة عوده والدته للتمثيل بعد غياب وخلعها للحجاب، مؤكدا أنها لن تخلع الحجاب ولن تعود للتمثيل مرة أخرى.

ووجه عمر حسن يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه الحكاية، المُذاع عبر فضائية mbc مصر، مساء أمس الأحد حديثه لمنتقدي والدته قائلا: "انت مالك ترجع تمثل أو تلبس الحجاب أو تخلعه، اللى يعمل حاجة هو حر، والحساب مع ربنا مش مع البنى آدميين اللي عايشين حواليك".

كما تحدث نجل الفنان حسن يوسف،عن أن هناك نية لعمل برنامج وثائقي أو روائي عن قصة حياة والديه الفنانة شمس البارودي والفنان حسن يوسف، مشيرًا إلى أنه ليس مسلسلًا أو فيلمًا، وهذا الأمر واضح تمامًا للجميع".

وتابع عمر قائلا : عرفت أقنع والدتي بالفيلم، وهو لا يزال في مرحلة الكتابة والفكرة، ولكن حتى الآن لا أعرف مصادر أخبار عودة والدتي للعودة إلى التمثيل".


آخر ظهور للفنان عمر حسن يوسف هو مسلسل" الاسطورة" للفنان محمد رمضان تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد سامي

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منوعات شمس البارودي خلع الحجاب حكايه الحجاب

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