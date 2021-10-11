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قبل مواجهة ليبيا اليوم.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم
الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 01:00 ص
محمد الدمتناوي
يواجه منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره منتخب ليبيا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.
وجاء ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة ليبيا كالتالي:
مصر: 7 نقاط.
ليبيا: 6 نقاط.
أنجولا: 3 نقاط.
الجابون: نقطة واحدة.