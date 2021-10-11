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قبل مواجهة ليبيا اليوم.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 01:00 ص
مصر ضد ليبيا
مصر ضد ليبيا
محمد الدمتناوي
يواجه منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره منتخب ليبيا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وجاء ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة ليبيا كالتالي:

مصر: 7 نقاط.
ليبيا: 6 نقاط.
أنجولا: 3 نقاط.
الجابون: نقطة واحدة.

الكلمات المفتاحية

مصر ضد ليبيا مصر ليبيا

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