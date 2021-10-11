موعد مباراة أرسنال المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز

تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





موقف أرسنال وكريستال بالاس في جدول الدوري الإنجليزي





يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 4 مباريات وخسر مبارتين ويسعى كريستال بالاس لخطف أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.





في حين يحتل أرسنال المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 10 نقاط حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر 3 مباريات ويسعى أرسنال للمنافسة بقوة على لقب الدوري والتأهل لأحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.





موعد مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي





ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال و كريستال بالاس يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 على ملعب الإمارات معقل المدفعجية وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.