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شاهد.. الفرحة من داخل منزل "بيج رامي" بكفر الشيخ بعد فوزه بمستر أولمبيا

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:35 ص
بيج رامي
بيج رامي
شيماء حسن
عرضت فضائية "دي ام سي" تقريرًا يرصد حالة الفرحة التي سيطرت على أسرة "بيج رامي" من داخل منزله بمحافظة كفر الشيخ.

وقال الحاج عادل، أحد أقارب "بيج رامي" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي ام سي": "كنا في حالة هستيرية من الفرحة والانتظار اللي بقى يشيل زميله وكانت فرحة وحالة لا توصف.

وأضاف "بنحمد ربنا على ما حققه بيج رامي وهو يستاهل كل خير شرف بلده وشرف مصر، وهو ماشي ببركة دعوات أمه بنسبة 100%، ولما أقوم أصلي الفجر كنت بسمعها بدعيله طول الوقت".

وكان أعرب رامي السبيعي، بطل العالم في كمال الأجسام، عن سعادته لفوزه بلقب "مستر أولمبيا" للمرة الثانية على التوالي، قائلا: "مبروك لمصر"، لافتا إلى أنه كان لديه ثقة في الله وفي الفوز.

وقال "رامي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "الحمد لله إننا قدرنا نسعد الشعب المصري"، مهديا الفوز الذي حققه للرئيس عبدالفتاح السيسي واصفا إياه بـ راعي الرياضة المصرية، نظرا لدعمه الرياضة بشكل كبير الفترة الأخيرة.

وأضاف، "كان معايا ناس كتير من مصر في الصالة، وكان في ناس كتير بتدعمني وتدعيلي وفي ضهري، ودي محبة من ربنا"، مؤكدا أن كل شخص في مكانه يستطيع أن يكون ناجح، متابعا: "مفيش مستحيل وممكن نوصل لأي حاجة طالما في توفيق من ربنا".

وتابع: "طموحي نكبر الرياضة في مصر ويكون عندنا أحداث رياضية متتالية في مصر، ولسه عايز أجيب 7 أولمبيا لمصر تاني.. أنا فخور أني مصري، ومصر بتعطينا أكتر مما نستحق".

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