الصحة تزف خبرا سارا بشأن لقاح "موديرنا" (فيديو)

قال أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه تم توفير جميع لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في مصر بعد وصول جرعات من لقاح فايزر، مشيرًا إلى أن جرعات من لقاح موديرنا في طريقها إلى مصر.



وأضاف "صلاح" في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "الصدى" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" إنه تم توفير جميع أنواع اللقاحات ونوع اللقاح الأفضل يحده الطبيب بناء على التاريخ المرضي لمتلقي اللقاحات.



وتابع "نهدف إلى الوصول للمناعة المجتمعية من خلال تطعيم 70 مليون مصري"، مشيرًا إلى أنه كان هناك إجراءات استثنائية من أجل سرعة تلقيح المسافرين بتوفير أكثر من 170 مركز لتلقي اللقاحات وقائمة الانتظار لهؤلاء المسافرين وصلت إلى الصفر.



وناشد مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح خاصة أن اللقاحات آمنة وهي السبيل من أجل كسر حلقة الإصابة بالفيروس.





وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي والتربية والتعليم وكذلك طلبة الجامعات من أجل التمتع بعام دراسي منتظم على غرار ما كان موجود قبل جائحة فيروس كورونا.



وأوضح أنه حتى الآن تم الانتهاء من تطعيم مليون و400 ألف طالب جامعي، بالإضافة إلى أكثر من مليون و100 ألف عامل بالتربية والتعليم، مستطردًا "حققنا نجاح كبير في تطعيم طلبة الجامعة لتأمين دخول الطلاب العام الدراسي الجديد، وتم استحداث خانتين إضافيتين سواء طالب جامعي أو من العاملين بالجامعات والتربية والتعليم من أجل أن يكون لهم الأولوية في إرسال الرسالة في نفس يوم التسجيل لتلقي اللقاح في اليوم التالي مباشرة".



وأردف"لا يستطيع أي احد الدخول إلى أي مصلحة حكومية إلا وهو معه شهادة الحصول على التطعيم"، مؤكدًا أن متوسط التسجيل اليومي على موقع تلقي لقاح كورونا يتراوح بين 200 و250 ألف شخص وإجمالي من سجلوا لتلقي اللقاح وصل إلى 19.3 مليون مواطن.