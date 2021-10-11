علا رشدي: التعليم الأونلاين مأساة







وقالت علا: "كانت مأساة والعيال كانت قاعدة ولم يتعودوا على هذا النظام غير آخر السنة الدراسية لما خلصت".



وأضافت علا رشدى: "بنتي كانت معتمدة على نفسها، لكن ابني كان لازم أقعد معاه متذنبة جنبه ويقولي خليكي جمبي ما تتحركيش وكنت بعدي عادي قدام الكاميرا بالبيجامة"،



تابعت "أولادى سعداء بعودة الدراسة للقاء أصدقائهم والمرح واللعب مجددا ولكنه تعودوا على ارتداء الكمامات طول الوقت وده إحساس وحش انهما يفضلوا بيها في الفصول طول اليوم وبيقلعوها شوية في الفسحة يتنفسوا".



وأوضحت علا رشدي: "الوقت الفاضي بعد رجوعهم بنخليهم يلعبوا أو يلعبوا مزيكا أو أي حاجة، لأن لو سبناهم في وقت الفراغ ده هيحصل مشاكل وهيمسكوا الموبايلات ويدخلوا تيك توك وتطبيقات التانية الكثيرة".



واختتمت علا رشدى قائلة :"ابنتى تتمرن على الباليه المائى وتدخل بطولات، أما ابنى يمارس رياضة التنس والسباحة وبيلعب مزيكا على الجيتار والبيانو"





آخر ظهور للفنانة علا رشدي في مسلسل "100 وش" للمخرجة كاملة ابو ذكري وبطولة نيللي كريم

حلت الفنانة علا رشدي ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، والمذاع على قناة ON، وتحدثت علا رشدي خلال الحلقة عن معاناتها في تجربة التعليم "أون لاين"، أثناء العام الدراسى السابق.