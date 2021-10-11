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رئيس الهيئة القومية للتأمين يكشف أبرز الحلول لمشكلة مديونيات الشركات (فيديو)

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:03 ص
اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض
كساب أحمد
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إنه اجتمع اليوم مع جمعية مستثمرين 6 أكتوبر، للحديث عن المشاكل التي تواجه المستثمرين، وأحد هذه المشاكل تتمثل في المديونيات المستحقة للهيئة لدى بعض الشركات، نتيجة أزمة كورونا، وتم التباحث حول حلول هذه المشكلة، دون التأثير على العمالة.

وتابع "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الهيئة قامت باتخاذ بعض القرارات لحل هذه المشكلة منها: تقسيط المديونية القديمة، شريطة الالتزام بسداد التأمينات الجديدة، والتقسيط سيكون من خلال الحصول على 15% مقدم، وتقسيط الباقي على 5 سنوات، وهذا الأمر لقى ترحيبًا كبيرًا من المستثمرين.

ولفت إلى أن هناك1.8 مليون مستحق للمعاش لديهم كروت سحب نقدي، وخلال الفترة المقبلة سيتم تحويل هذه البطاقات إلى بطاقة ميزة، أو للمحفظة الالكترونية، أو على حساب جاري.

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مديونيات الشركات ضرائب الشركات الهيئة القومية للتأمين اللواء جمال عوض الضرائب اخبار مصر

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