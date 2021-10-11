علا رشدي: "بنتي بتحب الرقص وعندها حساب تيك توك"







وصرحت علا رشدي قائلة: "كنا زمان بنلعب بالعروسة "باربي" في سن 12 أو 13 سنة دلوقتي الجيل ده بدأ بيها في عمر 3 سنوات، ومن سن 7 سنوات بدأوا يدخلوا على "تيك توك".



وتابعت علا رشدى: "كل حاجة بقت تطبيقات ورقص وتيك توك، وابنتى لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن إبني مالوش فيها، والولاد مختلفين عن البنات معندهومش اهتمام بالسوشيال ميديا، الأولاد غلبانين".



وصرحت علا رشدى: ابنتى بتحب الرقص جداً وبتنزله على التيك توك، انا بس بخاف عليها تشوف حاجات أكبر من سنها رغم متابعتى ومراقبتى لها لكن استحالة تكون رقابة كاملة، والحاجة اللي بقدر أعملها اني أحدد وقت للمكوث على تلك التطبيقات".





آخر ظهور للفنانة علا رشدي كان من خلال " 100 وش" للمخرجة كامله ابو ذكري والنجمة نيللي كريم والنجم اسر ياسين

حلت الفنانة علا رشدى، ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، والمذاع على قناة ON، وتحدثت علا رشدي خلال الحلقة عن الفارق بين الألعاب في جيلها وأجيال بناتها.