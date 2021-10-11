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أشرف زكي يتواصل مع أسرة شادي خلف

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 01:48 ص
شادي خلف
شادي خلف
آيه عبد العزيز
كشف الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية عن أنه يحاول التواصل مع أسرة الممثل شادى خلف؛ لمعرفة تفاصيل وأسباب حبسه، بعد علمه لخبر سجن شادي 4 أيام على ذمة إحدى القضايا من وسائل الإعلام.

يذكر أن هناك أخبار انتشرت خلال الساعات الماضية، تفيد بالتحقيق مع الممثل شادى خلف على خلفية اتهامه بالاعتداء على 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل بالقاهرة.

الجدير بالذكر أن هناك بعض الفتيات قد صرحوا على صفحاتهن عبر موقع التواصل الاجتماعى منشورات تفيد بتعرضهن للاعتداء من قبل الممثل الشاب شادي خلف، أثناء تلقيهن دورة وورشة عمل عن التمثيل التي نظمها إحدى الاستديوهات الشهيرة.

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