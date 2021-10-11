طارق الشناوي: جميلة عوض من الحالات الاستثنائية.. ولم تصاب بمرض الشهرة









أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن الفنانة جميلة عوض من الحالات الاستثنائية في الوسط الفني، حيث أنها شاركت في العديد من الأعمال الفنية دون أن يعرف الجمهور أنها من عائلة فنية.





وأضاف "الشناوي" خلال ندوة قصر السينما أن جميلة عوض شاركت في الأعمال الفنية على الرغم من من عمرها الصغير، إلا أنها جسدت أدوار الفتيات ما بين الـ ١٥ عام لـ ٢٥.





وقال الشناوي، إن جميلة عوض لم تصاب بمرض الشهرة كبعض الفنانين، مضيفا أنها على مدار الـ ٥ سنوات الماضية ازدادت تواضعا وذلك بشهادة الجمهور سواء على السوشيال ميديا، أو الذين تعاملوا معاها.





وأضاف أن جميلة عوض برعت في تقديم جميع الأدوار، وليست التي تدعم قضية المرأة فقط، بل ناقشت من خلال الأدوار العديد من الظواهر الموجودة داخل المجتمع، مما جعلها تثبت للجمهور أنها ذات أصول فنية عريقة.



