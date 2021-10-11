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قرطام: بيج رامي يسعى لكسر الرقم القياسي في مستر أولمبيا

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 01:30 ص
بيج رامي
بيج رامي

أكد إسلام قرطام رئيس الشركة الراعية للبطل بيج رامي أن تتويج الاخير بلقب مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي يؤكد أن فوزه في العام الماضي لم يكن من قبيل الصدفة.

وأوضح قرطام عبر برنامج البريمو بقناة ten أن إنجاز بيج رامي لن يكون نهاية المطاف فالبطل المصري يسعى لكسر الرقم القياسي في مرات التتويج بسبعة مرات على التوالي.

وأشار إلى أن الانجاز المهم في مستر أولمبيا أيضاً وصول ٤ لاعبين إلى هذه المرحلة من بينهم بيج رامي ومحمد شعبان وأحمد الورداني وحسن مصطفى.

وأكد أن قيمة الجائزة المالية تصل إلى ٤٠٠ ألف دولار موضحا أن بيج رامي يعيش حالة احترافية للحفاظ على قوة عضلاته وحجمها وتطورها بالصورة المطلوبة للوصول لهذه المرحلة.

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