جميلة عوض: فكرت في أداء أدوار مسرحية ولكن!





قالت الفنانة جميلة عوض، إنها فكرت في أداء أدوار مسرحية، ولكنها شعرت بالخوف من ضياع معظم الوقت في المسرحيات أمام الأدوار السينمائية.





وتابعت جملة عوض خلال ندوة قصر السينما، أنها لم تفكر في خوض أدوار فء هوليود، لافتةً إلى أنها لا يمكن أن تترك البلاد والأعمال السينمائية لعرض وتجسيد أدوار في بلد أخرى.





يذكر أن قصر السينما قد كرم الفنانة جميلة عوض، اليوم الأحد، برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم.



