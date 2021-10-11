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موعد مباراة بيراميدز وعزام يونايتد بالكونفدرالية الإفريقية

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 01:30 ص
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
يحل بيراميدز ضيفا على عزام التنزاني بملعب نادي عزام، في مدينة دار السلام «العاصمة»، في الثانية ظهر يوم 16 أكتوبر الجاري، في إطار لقاء الإياب؛ إذ تغادر بعثة السماوي القاهرة، يوم 13 من الشهر ذاته.
وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة مباراة الإياب في السابعة من مساء يوم 23 أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي، بقيادة طاقم تحكيم من بوروندي.
ويقود الحكم جورج جاتوجاتو، من بوروندي، إدارة اللقاء، ويعاونه المساعد الأول ديزير نكرونزيزا، والثاني هيرفي كاكونزي، والحكم الرابع جافاري ندويمانا، ويراقب اللقاء الصومالي حاجي يابورو، والمنسق العام الليبي عصام شرف الدين، ويراقب إجراءات فيروس كورونا المصري الدكتور محمد سلطان.
وتأهل فريق نادي عزام التنزاني لمواجهة نادي بيراميدز في دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد إخراج نظيره هورسيد الصومالي من الدور التمهيدي.
ونجح عزام في تأكيد بلوغه للدور الثاني بعد تكرار فوزه على هورسيد بهدف دون مقابل في مباراة الإياب، بعد الفوز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.

الكلمات المفتاحية

كأس الكونفدرالية الإفريقية تنزاني بيراميدز وعزام

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