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المواجهة المنتظرة.. موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، لخوض مواجهة نظيره نادي لاتسيو، ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم.
موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي
وتقام مباراة إنتر ميلان ولاتسيو يوم السبت 16 أكتوبر 2021 على ملعب الأوليمبيكو معقل لاتسيو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقة لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي
وتذاع مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات beIN Sports.
يحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو في الموسم الحالي برصيد 17 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مبارتين.

الكلمات المفتاحية

لاتسيو انتر ميلان الدوري الايطالي

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