نجل الفنان محمد عبد المطلب يستغيث لإنقاذه من التشرد بالشوارع









أثار مقطع فيديو لنجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب جدلا بعدما كشف فيه معاناته الأخيرة، بعد تخلي قناة mbc عن رعايتها له في المغرب، بعدما تدخلت لرعايته العام الماضي بسبب مرضه وعدم وجود مأوى له".وتحدث ابن محمد عبد المطلب في الفيديو وهو يناشد رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات mbc لعودة الرعاية له رغم مرضه المزمن وعدم وجود مأوى له، وتخطيه العقد الثامن من عمره، مطالبًا برفع المعاناة عنه".الجدير بالذكر أن نجل محمد عبد المطلب كشف قبل عام عن امتلاكه لمطعم في المغرب وتم حرقه بالكامل وناشد مجموعه MBC للتكفل به.