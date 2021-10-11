Advertisements

نجل الفنان محمد عبد المطلب يستغيث لإنقاذه من التشرد بالشوارع

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 02:44 ص
نجل عبد المطلب
نجل عبد المطلب
آيه عبد العزيز
أثار مقطع فيديو لنجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب جدلا بعدما كشف فيه معاناته الأخيرة، بعد تخلي قناة mbc عن رعايتها له في المغرب، بعدما تدخلت لرعايته العام الماضي بسبب مرضه وعدم وجود مأوى له".

وتحدث ابن محمد عبد المطلب في الفيديو وهو يناشد رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات mbc لعودة الرعاية له رغم مرضه المزمن وعدم وجود مأوى له، وتخطيه العقد الثامن من عمره، مطالبًا برفع المعاناة عنه".

الجدير بالذكر أن نجل محمد عبد المطلب كشف قبل عام عن امتلاكه لمطعم في المغرب وتم حرقه بالكامل وناشد مجموعه MBC للتكفل به.


الكلمات المفتاحية

نجل عبد المطلب عبد المطلب ام بي سي المغرب استغاثة من التشرد

أخبار تهمك

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موقف محمود طاهر من انتخابات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 9 ساعات

كيروش يحدد مهاجم مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحسم مصير صفقة هالاند

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 7 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

أشرف زكي يتواصل مع أسرة شادي خلف

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

نجل فضل شاكر لـ إليسا: "العالم العربي كله كبر قلبو فيكي"

والد عبد الحق نوري يكشف أخر تطوارت حالة نجله الصحية

مشردًا في شوارع المغرب.. نجل عبد المطلب يستغيث بالملك

نجل "عبد المطلب" يوجه مناشدة إلى وزير الخارجية من المغرب

وفقا للقانون.. تعرف على العقوبة المنتظرة للأم في واقعة تعذيب الطفلة ساجدة

السفير المصري بالمغرب يرد على اتهامات نجل الفنان "عبدالمطلب": لم يزرنا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

02:30 ص

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

08:56 م

كيروش يحدد مهاجم مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

02:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements