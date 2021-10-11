أحمد جمال ينتهي من تسجيل أغنيته الجديدة.. تعرف على التفاصيل

انتهى المطرب أحمد جمال من تسجيل أغنية تحمل اسم "بطل حدوتك".



والأغنية من كلمات لمياء السعداوى وتوزيع شريف الوسيمى ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.





وكام قد طرح الفنان أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية "وقت مش مناسب" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامى العاطفى، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة