مواجهة نارية.. موعد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفينتوس الإيطالي، لخوض مواجهة نظيره نادي روما، ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم

موعد مباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وروما يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 على ملعب أليانز ستاديوم معقل يوفنتوس وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يحتل روما المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 15 نقطة،في حين يحتل يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 11 نقطة.