كيروش يحدد مهاجم مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

حدد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، المهاجم الذي سوف يدفع به أمام ليبيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المنتظر أن يدفع كارلوس كيروش، بمصطفى محمد، في مركز المهاجم في لقاء ليبيا، المقرر له مساء اليوم الإثنين.

وهناك بعض التقارير التي تشير إلى أن كيروش، قد يجري تغييرًا في هذا المركز، حيث من الممكن أن يدفع بـ أحمد حسن كوكا، بدلًا من مصطفى محمد.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.